“Sorumlular yargı önüne çıkarılmalı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun sahte diploma davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar duruşmasının ardından gazetecilere yönelik gerçekleştirilen sözlü ve fiziksel saldırılara tepki gösterdi.

Gazeteciler Birliği:

“Sorumlular derhal yargı önüne çıkarılmalı”

KTGB, gazetecilere yönelik tehdit, taciz ve saldırıların cezasız kalmasının olayların giderek ağırlaşmasına neden olduğunu belirterek, yaşananların fiziksel saldırı boyutuna ulaştığına dikkat çekti. Birlik, polisin soruşturmayı gecikmeksizin tamamlamasını, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri başta olmak üzere tüm delillerin incelenmesini ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Gazetecilerin sahte diploma davasını takip ettikleri süreçte uzun süredir çeşitli baskılara maruz kaldığını belirten KTGB, dijital saldırılar, toplu şikayetler, hakaretler, tehditler ve sosyal medya üzerinden yürütülen linç girişimleriyle basın emekçilerinin yıldırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Karar duruşmasının ardından yaşanan olaylara da değinilen açıklamada, muhabir ve kameramanların gün boyunca sanığın ailesi ve yakınları olduğu belirtilen kişiler tarafından sözlü tacize ve fiziksel saldırıya uğradığı ifade edildi. Olayların mahkeme avlusunda, çok sayıda polis ve görevlinin bulunduğu bir ortamda yaşanmasının vahametine dikkat çekildi.

Saldırıya ve tacize maruz kalan gazetecilerin Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın sonuçsuz bırakılması halinde KTGB’nin gazetecilerin güvenli çalışma hakkını, basın özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını savunmak amacıyla eylem süreci başlatacağı duyuruldu.

Basın-Sen:

“Saldırılar basın özgürlüğünü hedef alıyor”

Basın-Sen de yaptığı açıklamada, kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınadı.

Kamuoyunun haber alma hakkını yerine getirmek ve yaşananları topluma aktarmak amacıyla görev yapan gazetecilere yönelik saldırıların yalnızca basın emekçilerini değil, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü de hedef aldığı vurgulandı.

Mahkeme kararlarına yönelik tepki ve öfkenin gazetecilere saldırmanın bahanesi olamayacağını belirten Basın-Sen, hiç kimsenin görevini yapan basın mensuplarına fiziksel müdahalede bulunma, onları tehdit etme veya çalışmalarını engelleme hakkı olmadığını kaydetti.

Yetkililere çağrıda bulunan sendika, saldırıların tüm yönleriyle soruşturulmasını, sorumluların tespit edilerek hesap vermelerinin sağlanmasını ve görevini yapan gazetecilerin güvenliğinin korunması için gerekli adımların derhal atılmasını istedi.

Basın-Sen, saldırıya uğrayan ve polise şikayette bulunan gazetecilerin yanında olduğunu belirterek, hiçbir gazetecinin halkın haber alma hakkını yerine getirdiği için şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.