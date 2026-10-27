TDP: “Yargı kararlarına itirazın adresi gazeteciler değil, hukuk yollarıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Fatma Ünal davasında kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yönelik müdahaleleri kınayarak, yargı kararlarına itirazın adresinin gazeteciler değil, hukuk yolları olduğunu belirtti.

TDP’den açıklamada, mahkeme kararının sanığın yakınlarında yarattığı üzüntüyü anladıkları, ancak bunun gazetecilere yönelik saldırıyı veya halkın haber alma hakkının engellenmesini haklı gösteremeyeceği kaydedildi; “Yargı kararlarına saygı, basın özgürlüğüne güvence esastır.” denildi.

Açıklamada, Genç TV muhabiri Ahmet Karagözlü ve Diyalog gazetesi muhabiri Suna Erden’e fiziki müdahalede bulunulduğu; Yenidüzen Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’ya küfür edildiği ve Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut’un yüzüne su şişesi fırlatıldığı belirtildi.

Gazetecilere yönelik benzer tutumların daha önce de yaşandığını ifade edilen açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin aday belirleme ve sıralama seçimi sırasında Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ve ekibinin canlı yayınına sözlü müdahalede bulunulduğu anımsatıldı.

“Siyasi parti salonlarından mahkeme önlerine kadar uzanan bu saldırgan ve tahammülsüz yaklaşım, basın özgürlüğü ve demokratik değerler açısından son derece kaygı vericidir.” denilen açıklamada, gazetecileri hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan ve görevlerini yapmalarını engelleyen anlayışın hiçbir gerekçeyle normalleştirilmesine izin verilmemesi gerektiği kaydedildi.

“Basın emekçilerinin yanındayız”

Yargı kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, basın özgürlüğünün sadece gazetecilerin değil toplumun temel hakkı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, basın emekçilerine destek belirtilerek, TDP’nin gazetecilere yönelik şiddet, baskı, hakaret ve engellemelerin karşısında kararlılıkla duracağı kaydedildi.