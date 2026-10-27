Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, bugün kararı açıklanan davaya ve dava sürecinde basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kişi, söz konusu davanın yıllardır “kirli düzen” olarak tanımladıkları yapının sembol davalarından biri olduğunu belirterek, “Kirli düzenle hesaplaşma yeni dönemin temel unsurlarından biri olacak” dedi.

Bugün kararı açıklanan davanın yalnızca dava konusu suçlar açısından değil, son beş yılda ülke gündeminden düşmeyen ve pek çok tartışmada adı geçen bir ismin suçlu bulunarak mahkûm edilmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Kişi, davayı ve toplumu ilgilendiren birçok meseleyi tüm baskılara rağmen yakından takip eden gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

“Özgür basını gözümüz gibi korumak zorundayız”

Özellikle Pınar Barut’un ve kamuoyunu bilgilendirmekten geri durmayan basın emekçilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Kişi, özgür basının demokratik düzen mücadelesinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kaydetti.

Kişi, “Gerçeklerin ortaya çıkmasından rahatsız olanlara karşı gazetecilerin yanında durmak, yalnızca basına değil, toplumun haber alma hakkına da sahip çıkmaktır. Özgür basını gözümüz gibi korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Pınar Barut ve tüm basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Kişi, basına yönelik her türlü baskı ve saldırının karşısında olduklarını yineledi.

Polisin saldırıya ilişkin gerekli hassasiyeti göstererek saldırganları süratle tespit edeceğine ve soruşturmayı ileri götüreceğine inandığını belirtti.

“Bu daha başlangıç”

Açıklamasının sonunda kirli düzenle hesaplaşma vurgusu yapan Kişi, “Bu daha başlangıç!” diyerek, yeni dönemde kirli düzenle hesaplaşmanın temel unsurlardan biri olacağını ifade etti.

Kişi, “Mahkeme önüne çok daha çarpıcı sanıklar ve konular da gelecek” dedi.