İspanya'da maden kazasında ölü sayısı 5’e çıktı
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında meydana gelen kazada en az 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumu, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saatle 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer, patlamanın, madenin üçüncü katındaki çalışmalar sırasında bir makinede meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 4 kişinin ağır yaralandığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.
Asturias özerk yönetim hükümeti sözcüsü Guillermo Pelaez, patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Sivil Yardım ekibi gönderildi.