İspanya'da aşırı turizm karşıtı eylemler yayılıyor

2024 yılı sonuna kadar 90 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi almayı bekleyen İspanya’da binlerce kişi, aşırı turizmi protesto etti. Bölge sakinleri, mevcut turizm modelinin şehri “ruhsuz bir tema parkı” haline getirdiğini söyleyerek San Sebastian sokaklarında turizm modeline ses çıkardı.

Bask kentindeki gruplar, “Tehlikedeyiz, turizmi azaltın!” pankartı altında, kitlesel turizm modelini ve kent sakinleri için artan kira fiyatlarını protesto etmek için tarihî merkezde yürüyüş yaptı. BiziLagunEkin adlı sivil toplum kuruluşu tarafından pazar günü organize edilen protesto, “Turizme Karşı Ekim” adı altında 50'den fazla bölgesel grup tarafından desteklendi.

Protestocular, tepkilerini şu sözlerle ifade etti:

“Vatandaşlar turizmin ciddi sonuçlarını kınamak için sokaklara döküldü. Mesaj açıktır. Bu turistik modelin büyümesi tüm sınırları aşmıştır ve bunun ışığında turistik gerileme lehine önlemler almak şarttır"

Protestocuların turizm modelinin geliştirilmesine yönelik 16 önerisi arasında ekolojik değeri olan alanların korunması, turistik daire sayısının azaltılması ve otel ruhsatlarının tahsisinin durdurulması yer alıyor.

“Kanarya Adaları’nın bir sınırı var”

Yerliler, turistik mahallelerde sokakların aşırı kalabalık olmasının ötesinde, yüksek hayat pahalılığı, sakinlerin kovulması, barınma hakkının ihlali gibi ilk bakışta görünmeyen ve tüm mahallelerde yaygın olan sorunlara dikkat çekti.

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki tatil beldelerinde yerel halkın konut piyasasının dışına itildiğini söyleyerek “Kanarya Adaları'nın bir sınırı var” sloganı altında aşırı turizmi protesto eden bölge sakinleri, Tenerife'deki Playa de las Americas kumsalında turistler güneşlenirken “Bu sahil bizim” sloganları attı.

Ülkenin 2024 yılı sonuna kadar 90 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi alması beklenirken, aşırı turizme tepki devam ediyor.