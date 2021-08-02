İspanya, yangın söndürme uçakları ve ekipman gönderiyor

İspanya hükümeti, İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir adet C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Birimi'nin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere gönderme kararı aldı.

İspanya Büyükelçiliği tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, "Uçakların ve ekipmanların gelişi Pazartesi ve Salı etaplar halinde gerçekleşecektir" ifadeleri yer aldı.