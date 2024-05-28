İspanya ve Norveç, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı

Norveç ve İspanya hükümetleri, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı. İrlanda da bu kararı gün içinde resmen açıklayacak.

Üç Avrupa ülkesi attıkları bu adımla, Orta Doğu’da on yıllardır süren savaşın sona erdirilmesini umuyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan ve Filistin Otoritesi altında birleşmiş, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdıklarını açıkladı.

İspanya'da ulusal televizyonda yayımlanan konuşmasında Sanchez, 1967'den sonra Filistin sınırlarındaki herhangi bir değişikliği tanımayacaklarını belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de karar öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada, ”Filistin devletini tanımak Filistin halkı için adalet demektir" dedi.

İrlandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı açıklamada Albares, kararlarının aynı zamanda “İsrail için de en iyi güvenlik garantisi" olduğunu savunmuştu.

Press Association'ın bildirdiğine göre İrlanda parlamentosunda da Salı günü özel bir oturum düzenlenecek. İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürülecek ve İrlanda'ya bir Filistin büyükelçisi atanacak.

Dublin'deki mevcut Büyükelçi Jilan Wahba Abdelmecid bu hamlenin “umut verdiğini” ve bir Filistin devletini tanımak için “doğru zaman” olduğunu söyledi.

Abdelmecid, “İrlanda Parlamentosu'nda Filistin bayrağının dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir an” diye konuştu.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in attığı adımla BM'nin 193 üye ülkesinden 145'i Filistin devletini tanımış olacak.

Slovenya ve Malta’nın da bu Filistin'i tanıma konusunda üç ülkeyi takip etmesi bekleniyor.