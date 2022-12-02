İspanya Endülüs'te 3 milyar Euro'luk yeşil hidrojen üretimi projesi açıklandı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, İspanyol enerji şirketi Cepsa'nın önderliğinde ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde 3 milyar Euro'luk yeşil hidrojen üretimi projesi açıkladı.

"Yeşil Hidrojen Endülüs Vadisi" adlı proje Endülüs bölgesinin Cadiz kentinde Başbakan Pedro Sanchez'in de katılımıyla duyuruldu.

Sanchez, burada yaptığı konuşmada, yeşil hidrojen üretimi için hazırlanan 29 projeye hükümet olarak 250 milyon avroluk yardım yapacaklarını söyledi.

İspanya'nın 2030 yılı hedefinin, enerji üretiminin yüzde 12'sini yeşil hidrojenden elde etmek olduğunu kaydeden Sanchez, "Yeşil Hidrojen Endülüs Vadisi projesi, 3 milyar Euro'luk bir yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. San Roque (Cadiz) ve Palos de la Frontera'da (Huelva) kurulacak iki tesis, İspanya'daki toplam yeşil hidrojen üretiminin yüzde 50'sine denk gelen, 300 bin ton yeşil hidrojen üretecek." dedi.

Sanchez, İspanya'nın yeşil hidrojen üretiminde Avrupa'nın lider ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Cepsa Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Maarten Wetselaar de yeşil hidrojen üretimi yapılacak iki tesis için tahsis edecekleri 3 milyar avroluk yatırımın yanı sıra yenilenebilir elektriği üretebilmek için 3 gigawattlık rüzgar ve güneş enerjisi projelerine de 2 milyar Euro'luk yatırım öngördüklerini açıkladı.