Islah evi yok, genç suçlu var

Ayşe GÜLER

Son 2 yılda 16 yaşından küçük 57 genç, mahkum edilerek ceza aldı.

Çeşitli suçlar nedeniyle 2021 yılında 15 genç yargı huzuruna çıkarken, bu sayı 2022'de % 180 artışla 42’ye yükseldi.

Resmi verilere göre; genç suçluların işlediği suçlarda “Soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat, tasarruf” ile “kavgada yer almak, rahatsızlık, kasti hasar” başı çekti.

Gençlerin 39’unun erkek, 3’ünün kız olduğu kayıtlara geçti.

7 genç: Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz”

Faaliyet Raporu’na göre; 7 genç, “Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz” suçlarından mahkumiyet aldı.

5 genç trafik ve diğer suçlar, 5 genç de ‘uygunsuz hareket’ten yargılandı.

Aynı dönemde ‘silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma’ suçlamasıyla 1 genç suçlu mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da 19, Güzelyurt’ta 10 genç

Faaliyet Raporu’na göre; 2022 yılında genç suçlularla ilgili en fazla dava Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldü. Bu dönemde 19 gençle ilgili dava karara bağlandı.

Aynı dönemde Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 10, Girne Kaza Mahkemesi’nde 7, Mağusa Mahkemesi’nde 5, İskele Kaza Mahkemesi’nde ise genç suçlularla ilgili 1 dava sonuçlandı.

2021’de durum neydi?

Faaliyet raporuna göre; 2021 yılında 15 genç suçlu mahkum edilmişti.

Genç suçlularla ilgili en fazla dava Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülmüştü.

Aynı dönemde Girne Kaza Mahkemesi’nde 5, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 2, İskele Kaza Mahkemesi’nde ise genç suçlularla ilgili 1 dava sonuçlanmıştı.

Mahkeme raporlarına göre 2021’de 15 genç suçlunun 5’i “adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz, silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma ve kullanma” suçlarından hapis cezası almıştı.

1’i ise kefalet senedi ile serbest kalmıştı.

Aynı yıl, genç suçluların 5’i “soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat ve tasarruf” suçundan mahkum oldu. Gençlerin 1’ine para cezası verildi, 4’ü ise kefalet senedine bağlanmıştı.

3 genç ise “kavgada yer almak, rahatsızlık ve kasti hasar” suçunu işlediği rapora yansıdı. Bu kişilerin 1’i nezaret altına alındı, 1’i hapis cezası aldı, 1’i de kefalet senedine bağlanmıştı.