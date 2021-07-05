İskele’de tekne kundaklandı

İskele Boğaz Limanı’nda Rıza Bener’e (E-46) ait tadilat aşamasında olan ve kara üzerinde askıda bulunan tekne, dün gece yarısı meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu teknenin kaptan kısmıyla içerisindeki dümen tertibatı, elektrik tesisatı, koltuklar yanarak zarar gördü.

Kabin giriş kapısı, 11 adet pencere, çerçeveleriyle kabin iç ve üst kısımları ısıdan dolayı hasara uğradı.

Soruşturma sürüyor.