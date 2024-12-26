İskele’de Noel etkinliği düzenlendi

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve lojistik desteğiyle gelenekselleşen Noel etkinliği, bu yıl da yabancı dostlarımızı bir araya getirdi. İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklu kişiler tarafından geleneksel olarak düzenlenen Noel etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı. Kanser Hastalığına dikkat çekilen etkinlikte soğuğa aldırış etmeyen onlarca kişi, denize girerek hem Noel’i kutladılar hem de KHYD’ye destek oldular. Dün (25 Aralık) gerçekleşen; Noel şarkıları eşliğinde sıcak içecekler ile Noel pastasının ikram edilen ve etkinlikte, toplam 10.740 TL + 10 Euro Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edildi. Etkinliğe İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, KHYD İskele Sorumlusu Ersin Nizam ile Dernek gönüllüleri, bölgede yaşayan yabancılar katıldı.

Noel etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Dili, dini, rengi ve mezhebi ne olursa olsun, İskele’de yaşayan yabancı dostlarımız, dün (25 Aralık) yine anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Noel etkinliğinde hem doyasıya eğlendiler hem de Kanser Hastalarına yardım etmek ve kanser hastalığına dikkat çekmek için, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize girdiler. 7’den 70’e çok sayıda yabancı dostlarımızın katıldığı etkinliğin sonunda elde edilen 10.740 TL + 10 Euro Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam’a teslim edildi.

Soğuk havaya aldırış etmediler

Denize giriş startının İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece tarafından verildiği etkinğe katılım yoğun oldu. Soğuk havaya aldırış etmeden Noel kutlaması kapsamında denize giren yabancılar, gönüllerinde bir gün geçirdiler.

Katılımcılara golifa ikram edildi

Öte yandan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge gönüllüleri de etkinlikte Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan Golifa’yı etkinlik alanında yaparak, etkinliğe katılan yabancı dostlarımıza ikram ettiler. İskele’de yaşayan yabancılar, Noel etkinliğiyle, deyim yerindeyse bir kez daha yüreklere dokundular. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde gerçekleşen Noel kutlamasında İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bulundu.

“Nizam: Omuz omuza, gönül gönüle bütün bayramları birlikte kutluyoruz”

Bu küçücük adada yabancılarla birlikte Kıbrıslı Türkler olarak omuz omuza, gönül gönüle bütün bayramları kutladıklarını ifade eden KHYD İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam, bu yıl yabancıların Noel etkinliğinin 10.’sunda bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Etkinliğin düzenlemesinde büyük katkıları olan İskele Belediyesi’ne teşekkür eden Nizam, etkinlikten elde edilen gelirin de hastalar için umut olduğunu söyleyerek, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Berndsen: “İskele belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Bölgede yaşayan yabancılar adına konuşma yapan Julie Berndsen de, Noel etkinliğini düzenleyen İskele Belediyesi’ne teşekkür etti. Bölgede yaşayan yabancılar olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını da belirten Berndsen, bu tür etkinliklerin ayrıca insanları kaynaştırdığına da dikkat çekti.