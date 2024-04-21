İskele'de "Long Beach Run” yol koşusu başladı

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen “Long Beach Run” yol koşusu bu sabah başladı.

Koşu, 06.00-13.00 saatleri arasında İskele Long Beach’te gerçekleştiriliyor.

Yol koşusu nedeniyle Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Cyprus Garden çemberi (Lokum çemberi) ile Ötüken çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Karpaz istikameti ise araç trafiğine açık.

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri için ulaşım; Cyprus Garden çemberinden sağa dönülerek, İskele Ercan ana yolu-Ünimar çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanıyor.

Yol koşusu süresince bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, hem kendilerinin hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.