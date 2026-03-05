İskele’de kaçak kreş...  

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, kaçak çalıştırıldığı tespit edilen kreşle ilgili işlem başlattı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ihbarın Eğitim Bakanlığı’na yapılmasının ardından gerçekleştirilen denetime, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü de eşlik etti.

Yapılan incelemelerde söz konusu yerin gerekli izin ve ruhsatlar olmadan kreş olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. İskele Belediyesi tarafından işletmeye cezai işlem uygulanırken, söz konusu yerin aynı zamanda bir yaşam alanı olması nedeniyle işletme sahiplerine mekânın eski hali olan ev ortamına dönüştürülmesi için 5 gün süre verildi.

Belirlenen süre içerisinde yerin, ev ortamına dönüştürülmemesi halinde ise mühürleme işlemi yapılacak.