Kadınların sesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde yükselecek

Kadınların eşitlik, emek ve hak mücadelesini simgeleyen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde, her yıl toplumsal hafızayı tazeleyerek ortak bir düşünme alanı açıyor. Bu özel gün kapsamında, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi de kadınların toplumsal rolü ve eşitliği üzerine farkındalık yaratacak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM) ile Atatürkçü Düşünceyi Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen “Kadın Olmak: Bizim Hikayemiz” başlıklı etkinlik, 9 Mart Pazartesi günü saat 14.00’de ücretsiz olarak Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek üstlenirken; konuşmacılar arasında KKTC Merkezi Cezaevi Psikoloğu Hazar Topal, Lefkoşa Türk Belediyesi Sığınma Evi Koordinatörü Ömür Yılmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Aşut ve Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü yer alıyor.

Akademik bilgi ile sahadaki deneyimi bir araya getirecek olan etkinlikte; kadın olmanın farklı toplumsal alanlarda nasıl deneyimlendiği haklar, eşitlik, sağlık, psikoloji ve yerel yönetimler perspektifinden ele alınacak. Etkinlik, kadınların karşılaştıkları sorunları çok yönlü bir bakışla tartışmayı ve ortak bir farkındalık alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Ayça Demet Atay: “Önceliğimiz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı güçlendirmek”

Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay “Etkinliğimizle, kadın olmanın farklı boyutlarını akademik ve toplumsal perspektiflerden ele almayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Kadın hakları ve eşitlik konusunun günümüzde her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, yalnızca kadınların değil tüm toplumun yararına olan bir değerdir. Biz de bu etkinlikte, haklar ve eşitlik üzerine çok yönlü bir tartışma ortamı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımın ücretsiz ve herkese açık olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “Etkinliğimize herkesi bekliyoruz; çünkü bu buluşma, kadın hakları ve eşitliği üzerine düşünmek ve tartışmak için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.