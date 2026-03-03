Mart ayında Limasol’da kültür-sanatın kalbi yine Rialto’da atacak

Limasol’un önemli kültür-sanat merkezlerinden Rialto Tiyatrosu’nda Mart ayı boyunca farklı sanat dallarından birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

PROGRAM

6-7-8 Mart Cuma, Cumartesi, Pazar (Saat 19:00)….. 4. Kıbrıs Koreografi Gösterisi

Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi, Rialto Tiyatrosu ile işbirliği içinde 4. Kıbrıs Koreografi Gösterisi'ni düzenliyor. Bu kurumsal etkinlik, son iki yılda Kıbrıs'ta tasarlanan ve yaratılan seçilmiş koreografik eserleri sunmayı amaçlıyor. Özellikle, SXK, Kıbrıs merkezli koreograflara, bu amaçla davet edilen izleyicilere, sanat yönetmenlerine, programcılara ve uluslararası çağdaş dans festivallerinin temsilcilerine eserlerini sunma fırsatı sunmaktadır. Eserlerini sunacak koreograflar: Panos Malactos, Petros Konnaris & Rodia Vomvolou, Harry Koushos, Evie Demetriou, Milena Ugren Koulas, Melina Sofocleous, Andria Michaelidou. Kıbrıs Koreografi Gösterisi, Dance House Lemesos, Dance House Lefkosia ve Nea Kinisi tarafından düzenlenen ve "Bu Arada" başlığı altında gerçekleştirilen paralel etkinlikler programıyla tamamlanacak. Günlük bilet :8 €

12 Mart Perşembe Saat 20:00… Müzikal Resimler: Rebetiko ve Laïko I Müzik Okulları - Christos Filippou

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Ortaöğretim Genel Eğitim Müdürlüğü Müzik Denetleme Ofisi tarafından müzik yapımcısı Christos Filippou ile işbirliği içinde düzenlenen ve Lefkoşa, Larnaka, Mağusa ve Limasol Müzik Okullarından öğrencileri profesyonel müzisyenlerle bir araya getiren konser, rebetiko ve laïko repertuarından sembolik şarkılarla tarih boyunca müzikal bir yolculuk sunuyor. Giriş Ücretsiz

14 Mart Cumartesi Saat 20:30… Beni Dinleyenlere-Loula Anagnostaki|THOC Yeni Sahne 15+

THOC Yeni Sahne, Loula Anagnostaki'nin yazdığı, zaman zaman ironik, zaman zaman mizahi, derin bir itiraf niteliğindeki oyunu sunuyor. Dokuz karakter, çok kültürlü Berlin'de bir apartmanda bir araya geliyor. Dışarıda şehir karışıklık içinde; gösteriler, çatışmalar, huzursuzluk. Aniden, şehrin yankısı "içeriye" giriyor ve karakterler teker teker hayali bir izleyiciye seslenerek travmaları, gizli arzuları ve gerçekleşmemiş beklentileri yüzeye çıkarıyor. Yönetmen: Thanasis Georgiou. İNG.ve TÜRKÇE altyazılı. Bilet Ücreti: 15 € / 6

15 Mart Pazar Saat 20:30… Sinemanın Işıkları: Müzikte Fransa ve Avrupa|Limasol Fransız İttifakı

Limassol Fransız İttifakı, Fransız ve Frankofon kültürüne özel bir odaklanmayla Avrupa sineması üzerinden müzikal bir yolculuk sunuyor. Performans, müzik ve sinematik görüntü arasındaki derin ilişkiyi araştırarak, 20. yüzyıla damgasını vuran ve Avrupa'nın ortak kültürel hafızasında yankılanmaya devam eden sembolik melodileri gün yüzüne çıkarıyor. Üç seçkin sanatçı-piyanist Stavros Dritsas, bariton Kyros Patsalides ve şarkıcı Vakia Stavrou-Stavros Dritsas'ın müzik yönetmenliğinde ve Fotis Mousoulides'in özgün düzenlemeleriyle 14 kişilik bir orkestra ile güçlerini birleştiriyor. Ücret: 25€/20

18 Mart Çarşamba Saat 20:00… Baba – Florian Zeller | Dentro Tiyatrosu & Theatriki Stegi

Dentro Tiyatrosu ve Theatriki Stegi, dünya çapında izleyicileri ve eleştirmenleri büyüleyen ödüllü oyun Baba'yı sunuyor. Florian Zeller tarafından yazılan ve Yiannis Leontaris tarafından yönetilen yapımda başrolde Stavros Louras yer alıyor. Hafıza bir labirente dönüştüğünde neler olur? Dil: Yunanca. Ücret: 18/15 €

19 Mart Perşembe Saat 19:30… Denis Stelmakh: Duygusal Neoklasik Bir Akşam

Sinematik neoklasik besteleriyle dünya çapında kalpleri fetheden, Rusya'dan genç bir piyanist ve besteci Denis Stelmakh efsanevi film müziği bestecilerinden ilham alarak hayatın en derin anlarına sesli bir eşlikçi görevi gören müzikler yaratıyor. Beş albümünde yeni duygusal manzaralar keşfediyor. 2021’de Rodnoy Zvuk plak şirketinden "En İyi Neoklasik Müzik" ödülünü kazandı. Denis,Rusya,Avrupa ve Kazakistan'da kendi konser turlarını düzenleyerek prestijli mekanlarda sahne aldı. Program: Pie In The Sky, Memories, The Lightkeeper, Afraid of Destiny, Rufus, Nevermore, Anhedonia, Aist, We'll Meet Again, Fragments, Mayday, Onsra, Incomplete, Count To Ten, All To Pieces. Ücret:40 € +

20 Mart Cuma Saat 20:30… Kırık Damar – Yannis Economides 18+

Orta yaşlı bir iş adamı olan Thomas Alexopoulos, kendi hataları ve pervasızlığı içinde boğulmaktadır. Yerel tefeciyle olan çatışması öngörülemeyen bir hal aldığında ve ailesinin evini kurtarmak için kalan zaman hızla tükenirken, sınırlarını zorlamak zorunda kalır. Yönetmen: Yannis Economides. Senaryo: Yannis Economides, Vangelis Mourikis. Oyuncular: Vasilis Bisbikis, Maria Kehayioglou, Betty Arvaniti, Stathis Stamoulakatos, Sofia Kounia, Yiannis Niarros, Yiannis Anastasakis, Ioanna Kolliopoulou, Klelia Renesi, Anastasia Hatziaathanasiou, Dimitris Kapetanakos ve Maria Kallimani. Dil:Yunanca, Ücret: € 8

28 Mart Cumartesi Saat 20:30… On İkinci Gece – W.Shakespeare Ι THOC Ana Sahnesi 15+

William Shakespeare'in en ünlü ve coşkulu komedilerinden biri, İngiliz Shakespeare yönetmeni Owen Horsley'in canlandırıcı yeni yorumuyla THOC Ana Sahnesi'ne geri dönüyor. Horsley'in uyarlaması, dilin ikili doğasını ortaya koyduğu, bazen gerçeğe, bazen de aldatmaya hizmet ettiği, komik ve eksantrik bir yaratımda keder ve neşeyi harmanlıyor. Çeviri: Rea Fragkofinou, Uyarlama-Yönetmenlik: Owen Horsley. Oyuncular: Athos Antoniou, Charis Attonis, Nektarios Theodorou, Charis Kkolos, Marian Kyprianou, Pantelitsa Loizou, Marily Milia, Christos Papageorgiou, Panayiota Papakyriakou, Eleni Sidera, George Siena, Konstantinos Tsitsios, Stella Fyrogeni. Sahne Müzisyenleri: Thomas Daskalakis, Andreas Panteli. İNGİLİZCE ve TÜRKÇE altyazılı, Ücret: 15 € / 6

Kurumsal Sponsor: Kültür Bakan Yardımcılığı- Çağdaş Kültür Dairesi,Ana Sponsorlar: OPAP Cyprus, MEDOCHEMIE, Alpha Bank Cyprus, Sponsorlar: Island Oil Holdings, Atlas Pantou, Crowne Plaza, KPMG, Fidelius, Medya Sponsorları: Kathimerini, RIK, Kanali 6

Bilgi ve bilet için: www.rialto.com.cy | 77777745