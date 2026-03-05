“Kıbrıs silahlanma politikalarıyla değil barış politikalarıyla yönetilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in konuğu olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel gelişmelerden fiber optik altyapı tartışmalarına, erken seçim çağrısından Kıbrıs sorununa kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kişi, ülkede ekonomik sıkıntıların ve kurumsal güvensizliğin derinleştiğini belirterek erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da ifade etti.

Ayrıca, Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların bölgeyi ve Kıbrıs’ı doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kişi, adanın silahlanma politikalarının parçası haline getirilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

“Kıbrıs askeri gerilimlerin parçası haline getirilmemeli”

Ortadoğu’da yaşanan savaşın yarattığı gerilimin Kıbrıs’ta da endişe yarattığını ifade eden Mehmet Kale Kişi, adanın bulunduğu coğrafya nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini söyledi. Özellikle Güney Kıbrıs’ın yabancı askeri güçlerle yaptığı anlaşmaların adanın güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Kişi, Kıbrıs’ın zaten çözülmemiş bir siyasi sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak bu tür askeri anlaşmaların sorunu daha da karmaşık hale getirebileceğine dikkat çekti. CTP olarak Kıbrıs’ın bir barış adası olması yönünde mücadele ettiklerini dile getiren Kişi, silahlanma ve askeri anlaşmaların iki toplum arasındaki ilişkileri germekten başka bir sonuç üretmeyeceğini söyledi.

“Fiber optik yatırımı gerekli ama ihalesiz süreç ve tekelleşme kabul edilemez”

Programda Fiber Optik Protokolüyle ilgili tartışmalara da değinen Kişi, CTP’nin teknoloji yatırımlarına karşı olmadığını ve fiber altyapının, kaliteli, denetlenebilir ve uygun fiyatlı internete ihtiyaç olduğunu vurguladı. CTP’nin geçmiş seçim bildirgelerinde de fiber optik altyapının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler bulunduğunu hatırlatan Kişi, itirazlarının yatırımın kendisine değil, ihalesiz sürece ve tekelleşmeye yol açacak bir yöntemle yapılmasına yönelik olduğunu söyledi. Haberleşmenin enerji gibi stratejik bir alan olduğuna işaret eden Kişi, altyapının tek bir şirkete uzun yıllar boyunca bırakılmasının hem rekabet hem de kamu denetimi açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Ayrıca mevcut anlaşmanın ülkede faaliyet gösteren internet sağlayıcılarının yatırımlarını ve istihdamını da tehlikeye atabileceğini ifade etti.

“Toplum devlete olan güvenini kaybetti”

Ülkede yaşanan ekonomik sorunların yanı sıra kurumsal güven krizinin de derinleştiğini belirten Mehmet Kale Kişi, toplumun devlet kurumlarına olan güveninin ciddi biçimde sarsıldığını söyledi. Kişi, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında önemli sorunlar yaşandığını dile getirerek halkın artık çocuklarının geleceği konusunda ülkede umut görmediğini ifade etti. Bu durumun toplumda derin bir umutsuzluk yarattığını belirten CTP Genel Sekreteri Kişi, mevcut yönetim anlayışının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

“Erken seçim kaçınılmaz”

Mehmet Kale Kişi, ülkedeki siyasi ve ekonomik tablonun değişim ihtiyacını açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. CTP’nin seçim hazırlıklarının ötesinde iktidara hazırlık çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Kişi, eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye kadar birçok alanda politika üretmek amacıyla geniş katılımlı çalışmalar yürüttüklerini ve komitelerin aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. Kişi, “Bizim yaptığımız çalışmalar sadece seçim kazanmak için değil, ülkeyi yöneteceğimiz 5 yıllık dönemi planlamak içindir” dedi.

“Adil ve kalıcı bir çözüm için mücadeleye devam edeceğiz”

Kıbrıs sorunu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kişi, son dönemde diplomatik temasların arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Tufan Erhürman’ın büyük bir farklı Cumhurbaşkanı seçilmesini anımsatan Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs Türk tarafında ortaya konan yeni liderliğin sürece farklı bir dinamizm kazandırdığını belirti. Barış ve çözüm hedefi doğrultusunda diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Kişi,

CTP’nin hem uluslararası temaslar hem de iki toplumlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek yaşanabilir bir ülke için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.