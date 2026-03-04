Savaşın gölgesinde sanat: 3.Kıbrıs Tiyatro Festivali, Marianna De Sanctis’in gösterisiyle başladı

Murat OBENLER/Limasol

Kıbrıs adası kendi yerel askeri kapasitesi yanı sıra yabancı ülkelerin savaş gemisi, destroyer, fırkateyn, savaş uçağı vs. askeri kapasitelerini arttırması sonucunda yine eski “batmayan uçak gemisi” konumuna büründüğü bu günlerde sanat sahnesi de açılmaya devam ediyor. Bazı uluslararası sanat faaliyetlerinin Baf ve Larnaka gibi havaalanlarından uçuş iptallerinin olması sayesinde mecburen ertelenmesi söz konusu iken Limasol’da 3-8 Mart tarihlerinde yer alan 3.Cyprus International Theatre Festival (CITF)-Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali, İtalyan Marianna De Sanctis’in “Anne. Kadın. Sanatçı” adlı sahne performansı ile başladı.



Weinstein: “3.CITF, O(Kadın)Burada"temasıyla Kıbrıs ve dünyadan kadın sanatçılara sahne açacak”

Festival Program Direktörü Alexander Weinstein açılışta yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanından birinci sınıf performans sanatçılarını ağırlayacak festivalin yalnızlıkta bulunan gücün ve kadın deneyiminin berraklığının bir kutlaması olarak tekil sesin gücüne adandığını ve bu yılki festivalin “She is here-O Burada” temasıyla Limasoldaki Pattihio Tiyatrosu’nda yer alacağını söyledi. Bu festivalin kendisinin hayali olduğunu ve festival ekibindeki çok değerli kişilerin dayanışması ile gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Weinstein sahnede tüm ekibe tek tek teşekkür ederken CITF’in sahada gerçekleşmesinde desteği olan çok değerli sponsorlara da teşekkür etti. Bu yılki temayı oluşturan "O(Kadın) Burada" ifadesinin sahneye tesadüfen değil, kendi gerçeğini dile getirme amacıyla içsel gerekliliğiyle çıkan bir sanatçının gelişini simgelediğini vurgulayan Weinstein bu temaya sahip performanslar ve sanatçılarla sahneden kadının güçlü sesinin yansıyacağını da sözlerine ekledi.



Marianna De Sanctis, “Anne. Kadın. Sanatçı” adlı dokunaklı, doğal stand-up, sirk performansını sahneledi

Sirk Sanatçısı,Öğretmen ve Sanat Yönetmeni Marianna De Sanctis kendi yarattığı “Anne. Kadın. Sanatçı” adlı tek kişilik ham ve doğal bir stand-up sirk performansını Limasoldaki Pattihio Tiyatrosu’nda sahneledi. Sanat yapmanın, sahnede durmanın ve anne olurken yaratmaya devam etmenin ardındaki kırılgan gerçekliği ortaya koyan bu yürekten çalışma bir gösteri yaratmanın ardında yatan onu hayata geçirmenin zorluğunu, bir sanatçının yolculuğundaki sert eleştiriler, önyargılar ve güç oyunlarıyla şekillenen gerçekliği ve eserinizi ticari olarak satmaya çalışırken anne olmanın gerçekliğini sahneye taşıdı.

Bir anne, bir kadın ve bir sanatçı olarak sahneye çıkan Marianna De Sanctis sahnenin meşru kırılganlığına bir övgü bakış açısıyla ham, gerçek ve ironik bir sirk gösterisi olan eserini sahnelerken kendisinin de yaşadığı şiddet ve ayrımcılık deneyimini hem seyirciyle paylaştı hem de kim olmayı seçerseniz o olmanın zaferini savunan bir #MeToo hareketine de destek belirtti.



Bir direniş alanına dönüşen sahne

Sirk tekniğini, sözlü anlatımı, trajik palyaçoluğu ve stand-up komediyi başarıyla harmanlayan Marianna De Sanctis, ilk kez geldiği Kıbrıs’ta sahneyi bir gerçek ve direniş alanına dönüştürdü. Bedenini, sesini ve hula hoop'unu kullanarak, illüzyon veya koruma olmadan performansını sergileyen De Sanctis, kızını da performansa katarak, fikrine ek bir samimiyet ve yaşanmış gerçeklik katmanı ekliyor ve sahne, sanat ile yaşamın ayrılmadan bir arada var olduğu bir yer haline geliyor. Sanatçı performansı ile önemli dünya meselelerine çözümler sunmuyor, izleyiciyi güven, kırılganlık ve ortak sorumluluk ilişkisine davet ediyor. Seyircinin kendisi için de yüzleşme alanı yaratan performans etkileyici hikayesi ile bir anlamda yansıma, tartışma ve tanıma için bir alan açıyor.

Dev ekrana yansıttığı sine-vizyon ile çevre konularından, dünya siyasetine (Donald Trump’ın seçim konuşmasından kısa bir cümle), erkek egemen kapitalist sistemin büyük güçlerinden enerji kaynaklarının paylaşımına dönüşen küresel ve bölgesel savaşlara, gittikçe daha da çıkar ilişkilerine dönen ikili özel ilişkilere, tüketim toplumunda insan bedeninin bile tüketildiği sert, acımasız ve ahlaktan uzak tüketim ilişkilerinden, anneliğin ve bir anne olarak hayatta kalmanın zorluklarına uzanan konulara dokunan sanatçı, bir terapi olarak gördüğü performans(düzensiz iş) ile yaşamını idame ettirmenin zorluklarına da değindi.



Bazı performanslar uçuş iptallerinden dolayı ertelendi

CITF kapsamındaki bazı performanslar ertelenirken “Who are you? Questioning” adlı interaktif performansı ile İsviçre-Almanya’dan Magic Garden ile “Doğumgünü Kutlaması ve Kırmızı İplik Albümü Kutlaması” ile Kıbrıs’tan Vera Polozkova, 6 Mart Cuma akşamı sahne alacak. 5 Mart Perşembe akşamı Meksika’dan Gabriela Muñoz’un “Perhaps, Perhaps… Quizás” adlı sözsüz performansının olup olmayacağı ise yarın duyurulacak.