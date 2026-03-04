Kadınların yaşam hikayeleri “Ev’den Sahne’ye” taşınacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğiyle düzenlenen “Ev’den Sahne’ye” etkinliği cuma günü Arabahmet bölgesi Derviş Paşa Sokak’ta bulunan KAYAD Yaşam Merkezi binasında yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada etkinlikle, toplumsal yaşamın farklı alanlarında varlık gösteren kadınların deneyimlerini görünür kılmanın amaçlandığı ifade edilerek, gündelik hayatın içinde üreten, yöneten, emek veren ve mücadele eden çeşitli bölgelerden gelen kadınların sahneye taşınacağı belirtildi.

Konuşmacıların, yaşam öykülerini, karşılaştıkları zorlukları, dayanışma pratiklerini ve kişisel güçlenme süreçlerini katılımcılarla paylaşarak, kolektif bir hafıza oluşturulacağı kaydedilen açıklamada, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin toplumsal dönüşümdeki rolünün de vurgulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, tüm halkın davetli olduğu etkinliğin 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.