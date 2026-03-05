“Öğretmenlerin sürekli suçlandığı ve sorumlu tutulduğu bir düzen yaratıldı”

KTOEÖS’ten Eğitim-Sen’e dayanışma mesajı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Türkiye’deki Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Başkanı Kemal Irmak’a dayanışma mesajı göndererek; öğretmen Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili duydukları üzüntüyü dile getirdi.

KTOEÖS’ten verilen bilgiye göre Eylem mesajında, "öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı, öğretmenlik mesleğinin değersizleştirildiği, öğretmenlerin sürekli suçlandığı ve sorumlu tutulduğu bir düzen yaratıldığını ifade etti.

Mesajında okulların bir yaşam alanı olmaktan uzaklaşarak yalnızca bilgi aktarılan ve güvenli olmayan mekânlara dönüştürüldüğünü ileri süren Eylem, toplumda artan şiddet ortamının da eğitim alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

Eylem, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik ve bu sistemin mağduru olan tüm öğretmenler için üzüntü duyduklarını da belirterek, yaralanan öğretmen ve öğrencilere acil şifalar diledi.

Eylem ayrıca, nitelikli, kamusal, laik ve bilimsel eğitim ile demokratik ve laik toplum yapısı için verilen mücadeleyi selamladıklarını belirterek Eğitim-Sen ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.