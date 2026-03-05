İngiltere, Kıbrıs'a düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı

İngiltere, Kıbrıs’taki Ağrotur hava üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı nedeniyle İran’ın Londra Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İngiltere’nin Orta Doğu’dan sorumlu Bakanı Hamish Falconer, büyükelçinin İran’ın Orta Doğu’daki son gelişmelerdeki rolü nedeniyle protesto amacıyla çağrıldığını açıkladı.

İngiliz hükümeti, büyükelçinin çağrılmasının “İran rejiminin bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürüklemeye yönelik tırmandırıcı davranışlarının ardından” gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, İran’ın kendisine saldırmayan ülkelere saldırılar düzenlediği de ifade edildi.

Hükümet, bunun bölge güvenliği ile bölgede yaşayan yüz binlerce İngiliz vatandaşı için açık bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “İran eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır. Ulusal güvenliği ve İngiliz vatandaşlarının hayatını korumak hükümetimizin en öncelikli meselesidir” dedi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Londra’nın İran Büyükelçisi’ni çağırması, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin hafta başında aynı gerekçeyle Roma’daki İran Büyükelçisi’ni çağırmasının ardından geldi. Tajani, Kıbrıs’ta gerçekleşen saldırının ardından İran büyükelçisine Avrupa’nın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını açık şekilde ilettiğini söylemişti.

Öte yandan Birleşik Krallık’ın, adadaki üslerinin savunmasını güçlendirmek amacıyla HMS Dragon adlı Type 45 sınıfı destroyeri ile iki AW159 Wildcat helikopterini Kıbrıs’a konuşlandırmaya hazırlandığı da belirtildi.