Girne Belgeseli yayında

Girne’nin tarihini, insanlarını ve belleğini kayıt altına almayı amaçlayan “Girne Belgeseli”, You Tube sosyal paylaşım sitesi üzerinden izlenebilecek.

Yönetmenliğini Derya Atamer, yapımcılığını ise Ali Atamer’in üstlendiği belgeselin seslendirmesini, Türkiye’den seslendirme sanatçısı Zeynep Özden Ayyıldız yaptı. Belgeselin müzikleri ise ülkede yaşayan sanatçı Rauf Kasimov tarafından bu belgesel için özel olarak bestelenen “Girne Zeybeği” ile hazırlandı.

Mavifilm Medya’dan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi sponsorluğunda hayata geçirilen ve iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 28 Eylül’de Girne Fest kapsamında amfi tiyatroda düzenlenen galada ilk kez izleyiciyle buluştu.

Yapımda 85 ayrı röportaj yer alırken, çekimler 75 farklı noktada gerçekleştirildi. Bu çalışma, Girne’yi tek bir bakış açısından değil; geçmişi, bugünü ve insan hikâyeleriyle çok katmanlı bir anlatı içinde ele almayı mümkün kıldı.

Yapımda 1929 ve 1930 doğumlu Girnelilerden başlayarak, 30’lar, 40’lar, 50’ler ve devam eden tüm kuşaklardan insanları bir arada görmek mümkün. Belgeselde yer alan en yaşlı kişi 1929 doğumlu Ümran Şensönmez olurken, en genç katılımcı ise 23 Şubat 2023 doğumlu Beyaz Beyaz oldu. Bu yönüyle “Girne Belgeseli”, Girne’nin hafızasını kuşaktan kuşağa aktaran görsel arşivlerden biri olma özelliği taşıyor.

Belgeselde, kentin farklı perspektiflerini yansıtmak amacıyla 27 ayrı noktadan drone çekimleri yapılırken, 334 Girneli, izleyiciyle buluştu.

Girne Belgeseli https://www.youtube.com/watch?v=weZQSLEAoNo adresi üzerinden izlenebiliyor.