Ağrotur Üssü’nde hareketli gece
Ağrotur’daki İngiliz egemen üssünde dün akşam saatlerinde güvenlik alarmı verildi. Sirenlerin çaldığı ve bölge sakinlerine cep telefonları üzerinden uyarı mesajları gönderildiği bildirildi.
Yetkililer, üssün yaklaşık üç kilometre uzağında yabancı bir cisim görülmesi üzerine alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Sirenlerin devreye girdiği bölgede yurttaşlara gönderilen mesajlarda evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldığı belirtildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü ise yapılan incelemelerde herhangi bir güvenlik tehdidinin tespit edilmediğini açıkladı.
