İlk Evim Kredisi Nedir? Şartları Nelerdir?

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Ev sahibi olma hayali, pek çok kişi için konfor, güven ve geleceğe yatırım demek. Ancak artan konut fiyatları ve yüksek faiz oranları, bu hedefe ulaşmayı giderek zorlaştırıyor. Bu noktada öne çıkan ilk evim kredisi uygulaması ev sahibi olmak isteyen herkesin gündeminde. Peki ilk evim kredisi nedir, kimler yararlanabilir ve nasıl başvurulur? Bu yazıda tüm merak edilen soruları yanıtlıyoruz.

İlk Evim Kredisi Nedir?

İlk evim kredisi, daha önce hiç konut sahibi olmamış bireylerin ev edinmesini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan özel koşullara sahip bir konut finansmanı modelidir. Diğer konut kredilerine kıyasla daha düşük faiz oranları ve daha uzun geri ödeme vadeleri sunan bu kredi türüyle, ilk kez ev alacaklar için ciddi bir finansal avantaj sağlanması hedefleniyor. İlk evim kredi modelinde temel amaç; yatırım amaçlı konut alımlarını kapsam dışında tutarak gerçek anlamda konut ihtiyacı olan vatandaşları desteklemek. Kamu bankaları, bu tür uygulamalarda sürecin ilk aşamasında aktif rol üstlenmekte; özel bankalar ise zamanla benzer koşullarla devreye girmektedir. Bu uygulama emlak firmalarından veya sahibinden satılık daireler fark etmeksizin tüm ilanlar için geçerli olacaktır.

İlk Evim Kredisi Şartları Neler?

İlk evim kredisi şartları, başvuru sahibinin hem kişisel hem de finansal durumuna göre şekillenmektedir. Kredi şartları henüz resmi olarak açıklanmasa da geçmiş uygulamalar ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmeler ışığında öne çıkan kriterler şunlar:

Konutun oturum amaçlı satın alınması, yatırım niteliği taşımaması

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutunun bulunmaması

18 yaşından büyük ve T.C. vatandaşı olunması

Gelir durumu ve kredi notunun banka kriterlerini karşılaması

Proje bedelinin belirli bir kısmının peşin olarak ödenmesi

İlk evim konut kredisi şartları arasında dikkat çeken bir diğer husus ise konutun bulunduğu il, değer aralığı veya metrekare gibi faktörlere göre ek sınırlamaların uygulanabilmesidir. Örneğin Ankara satılık daire ilanları ile İstanbul satılık daire ilanları arasında kredi limitleri veya ödemeler farklılık gösterebilir. Bu detayların resmî açıklamalarla netleşmesi beklenmektedir. İlk evim başvuru şartları açısından en kritik kriter, kişinin daha önce hiç konut sahibi olmamış olmasıdır.

İlk Evim Kredisi Faiz Oranı ve Vade Bilgileri

İlk evim kredisi faiz oranı, piyasa koşullarına ve dönemin ekonomik konjonktürüne göre değişmekle birlikte, standart konut kredilerine kıyasla daha avantajlı seviyelerde belirlenmesi beklenmektedir. Faizin sabit mi yoksa değişken mi olacağı, uygulamaya konulacak modelin detaylarıyla birlikte netleşecektir. Vade açısından ise standart konut kredilerinde maksimum 120 ay (10 yıl) olan sürenin, İlk Evim Kredisi modelinde 180 aya (15 yıl) kadar çıkabileceği öngörülmektedir.

İlk Evim Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk evim başvuru süreci, resmî uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte anlaşmalı bankaların şubeleri veya dijital kanalları üzerinden başlatılabilecektir. İlk evim kredisi başvuru değerlendirilmesinde kredi notu, mevcut borçluluk seviyesi ve aylık gelir-taksit oranı gibi finansal kriterler belirleyici olmaktadır. Sürecin tamamlanması birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişebilir.