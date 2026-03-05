Yaralı deniz kaplumbağası Meritta ile hayata tutundu

Yaralı deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmanın yanı sıra deniz yaşamının sürdürülebilirliği için toplumsal farkındalığın oluşturulmasında büyük rol oynayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, bir deniz kaplumbağasına daha yaşam eli uzattı. Merit Royal Otel çalışanı Esin Erim’in ihbarı ile Lapta Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde plastik torbaya dolanmış ve sarp kayalıklara sıkışmış halde bulunan deniz kaplumbağası, yetkililerin özverili çalışması sayesinde hayata tutundu.

Erişilmesi oldukça zor olan bir noktada bulunan kaplumbağaya, Lapta-Alsancak-Karşıyaka (LAK) Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve çevrede bulunan vatandaşların da desteğiyle ulaşıldı. Öldüğü düşünülen kaplumbağanın ilk kontrollerinde minimal düzeyde hayatta olduğuna dair refleks alındı. Merkezdeki muayenesi sonrasında, özellikle ön iki yüzgeçte plastik torbaya dolanma nedeniyle travma kaynaklı yoğun kanamayla birlikte doku kayıpları oluştuğu tespit edildi.

Uzman ekiplerin müdahalesi olmadan hayatta kalma ihtimallerinin çok düşük olduğu bu gibi kritik vakalarda Merkeze desteğini esirgemeyen Vet Expert Veteriner Kliniği Hekimleri, Cerrahi ve Ortopedi Uzmanı Dr. Özkay Nasiboğlu ile İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Belgi Nasiboğlu tarafından operasyonu gerçekleştirilen deniz kaplumbağasının tedavisi ve operasyonel süreci devam etmektedir.

Sargın Kara: “Doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan, çevre bilinciyle hareket eden ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür ederiz”

Denizlerimize bırakılan çuval, ağ, misina ve benzeri plastik atıkların; kaplumbağalar gibi birçok deniz canlısının yaralanmasına, uzuv kaybı yaşamasına, kalıcı hasar görmesine hatta yaşamını yitirmesine neden olduğuna dikkat çeken Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Doğada uzun yıllar çözünmeden kalan bu atıklar, yalnızca tek bir canlıyı değil, tüm deniz ekosistemini tehdit etmekte ve kalıcı çevresel zararlara yol açmaktadır. Dünya genelinde bilinç ve duyarlılık arttıkça bu tarz sorunların üstesinden gelinebileceğine olan inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Gösterilen duyarlılık sayesinde bir canlının hayata yeniden tutunma şansı elde ettiğini belirten Sargın Kara, “Aynı kurum çatısı altında görev yaptığımız çalışma arkadaşımız Esin Erim’in sergilediği hassasiyet bizler için gurur vericidir. Olay yerinde büyük özveriyle destek veren LAK Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci’ye ve duyarlı çevre sakinlerine, profesyonel destekleri için Vet Expert Veteriner Kliniği’ne, ayrıca doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan, çevre bilinciyle hareket eden ve sorumluluk üstlenen herkese teşekkür ederiz” dedi.