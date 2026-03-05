“Ada’nın operasyonlar için kullanılması bölge ülkeler için risk teşkil ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, isim vermeden Birleşik Krallık’a işaret etti; “Ada’nın Orta Doğu’ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması tüm bölge ülkeleri için risk teşkil ediyor” dedi.

Günübirlik temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Egemen İngiliz üslerininin üçüncü ülkeler tarafınca kullanılmasından “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sorumlu tutan” Yılmaz, “Ada’daki askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanımasının Ada’da yaşayan herkesi risk altına soktuğunu” söyledi.