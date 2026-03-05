Mesarya Belediyesi’nden “Kadın Gücüyle Daha Güçlü Yarınlara” etkinliği

Mesarya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın Gücüyle Daha Güçlü Yarınlara” temasıyla etkinlik düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinliğe Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve eşi Afet Latif’in yanı sıra, Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, belediye meclis üyeleri, dernek ve kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Latif, kadınların toplumun her alanında büyük bir emek ve özveriyle yer aldığını belirterek, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde var olmalarının toplumun gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Latif, “Kadının olduğu her yerde başarı vardır” diyerek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Program kapsamında Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Deniz Solyalı da bir söyleşi gerçekleştirerek kadın emeği, dayanışma kültürü ve kırsalda üretimin güçlendirilmesi konularına dikkat çekti.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kadınların toplumda daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağlayan sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüleceği ve kadın emeğini destekleyen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.