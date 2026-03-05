“Önceliğimiz ülkenin ve halkın güvenliği”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, bölgede süren savaş sebebiyle dün bir kez daha halka seslendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Nikos Hristodulidis’in, bölgede süren savaş sebebiyle dün bir kez daha halka seslendiğini ve tüm güvenlik ve diğer birimlerin ilk andan itibaren operasyonel hazırlık durumunda olduklarını vurguladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, hükümetin önceliğinin ülkenin ve haklın güvenliği olduğunu yinelerken bu süreç içerisinde sorumluluk ve şeffaflık ilkesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Halkın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına resmi kanallardan düzenli açıklamalar yapıldığını da vurgulayan Hristodulidis, AB ülkeleri ve üçüncü ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını, Yunanistan ve Fransa’nın desteğini de sağladıklarını belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyonun parçası olmadığını, olmaya da niyeti bulunmadığını da sözlerine ekledi.