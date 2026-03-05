Terapi Yaklaşımları Nelerdir ve Nasıl Seçilir?

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Terapiye başlamak isteyen, psikolojik destek arayan pek çok kişi için en kafa karıştırıcı sorulardan biri şudur: “Hangi terapi yaklaşımı bana uygun?” Günümüzde psikoterapi alanı oldukça geniştir ve farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda yöntem bulunur. Her yaklaşımın kendine özgü bir bakış açısı, hedefi ve uygulama biçimi vardır. Bu nedenle terapiye başlamadan önce temel yaklaşımları tanımak ve hangisinin sizin beklentilerinize daha uygun olduğunu anlamak, sürecin verimli ilerlemesine yardımcı olacaktır.



Hiwell ekibinden Klinik Psikolog Can Anarat, bu yazımızda farklı terapi yaklaşımlarını ele alıyor.

Terapi Yaklaşımları Neden Farklıdır?

Psikoterapi, insanın duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaya yönelik farklı kuramsal temellere dayanır. Bazı yaklaşımlar geçmiş deneyimlere odaklanırken, bazıları bugünkü düşünce kalıplarını ve davranışları değiştirmeyi hedefler. Bazıları ise kişinin içsel farkındalığını ve duygusal düzenleme becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Bu çeşitlilik aslında bir avantajdır. Çünkü her bireyin yaşadığı sorun, kişilik yapısı ve ihtiyaçları farklıdır. Dolayısıyla herkes için tek bir “en iyi terapi” yoktur; en uygun yöntem kişiye göre değişir.

En Yaygın Terapi Yaklaşımları Nelerdir?

2.1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yaklaşım, düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki ilişkiye odaklanır. Temel varsayımı şudur: “Olumsuz düşünce kalıpları duygusal sıkıntıya ve işlevsel olmayan davranışlara yol açar.”

BDT genellikle şu durumlarda tercih edilir:

* Anksiyete bozuklukları

* Depresyon

* Panik atak

* Fobiler

* Obsesif kompulsif belirtiler

Bu yaklaşım yapılandırılmıştır ve genellikle kısa süreli hedef odaklı bir süreç sunar.

2.2. Psikodinamik Terapi / Psikanalitik Terapi

Psikodinamik terapi, bireyin geçmiş deneyimlerinin ve bilinçdışı süreçlerinin bugünkü yaşamını nasıl etkilediğini anlamaya odaklanır. Bu yaklaşımda terapist ve danışan arasındaki ilişki önemli bir rol oynar.

Genellikle şu konularda tercih edilir:

* Tekrarlayan ilişki problemleri

* Yaşam kalıpları

* Kimlik ve benlik sorunları

* Derin duygusal çatışmalar

Bu yöntem daha uzun soluklu olabilir ve kişinin kendini derinlemesine tanımasına yardımcı olur.

2.3. Şema Terapi

Şema terapi, bilişsel davranışçı terapi ile psikodinamik yaklaşımların birleşiminden doğmuş bütüncül bir yöntemdir. Şema terapi yaklaşımı, çocukluk döneminde oluşan ve yaşam boyu tekrar eden duygusal kalıplara odaklanır.

Özellikle şu durumlarda etkilidir:

* Kişilik örüntüleri

* İlişki sorunları

* Duygusal düzenleme güçlükleri

* Sürekli tekrar eden yaşam döngüleri

2.4. EMDR Terapisi

EMDR, travmatik deneyimlerin işlenmesine yardımcı olan özel bir terapi yöntemidir. Göz hareketleri veya çift yönlü uyarım teknikleri kullanılarak travmatik anıların yarattığı duygusal yük üzerine çalışılır.

Bu yaklaşım özellikle şu durumlarda tercih edilir:

* Travma sonrası stres

* Kazalar ve kayıplar

* Çocukluk travmaları

* Yoğun korku ve stres tepkileri

2.5. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

ACT, bireyin zorlayıcı düşüncelerini değiştirmek yerine onları kabul etmeyi öğrenmesine ve değerleri doğrultusunda hareket etmesine odaklanır. Mindfulness temelli bir yaklaşımdır.

Genellikle şu konularda etkilidir:

* Kaygı

* Stres

* Tükenmişlik

* Yaşam doyumu eksikliği

Hangi Terapi Yaklaşımı Size Uygun?

Doğru terapi yöntemini seçmek, sadece sorun türüne değil aynı zamanda kişisel tercihlere de bağlıdır. Bu noktada şu soruları kendinize sormak faydalı olabilir:

3.1. Yaşadığınız Deneyimin Türü Nedir?

Eğer belirli bir problemle (örneğin panik atak) baş etmek istiyorsanız, daha yapılandırılmış ve kısa süreli yaklaşımlar uygun olabilir. Ancak kendinizi daha derinlemesine anlamak istiyorsanız psikodinamik veya şema terapi beklentilerinize daha yakın olabilir.

3.2. Terapi Süresine Bakışınız Nedir?

Bazı kişiler hızlı çözüm odaklı süreçleri tercih ederken, bazıları daha uzun ve keşif odaklı bir yolculuğa hazırdır. Bu da yöntem seçiminde belirleyici olabilir.

3.3. Terapiden Beklentiniz Nedir?

* Belirtileri azaltmak mı istiyorsunuz?

* Kendinizi tanımak mı?

* İlişkilerinizi geliştirmek mi?

Beklentiniz ne kadar net olursa, uygun yaklaşımı seçmek o kadar kolay olur.

Terapi Yaklaşımı mı, Terapist mi Daha Önemli?

Araştırmalar, terapi sürecinde en belirleyici faktörün kullanılan teknikten çok terapötik ilişki olduğunu gösterir. Yani danışanın kendini güvende hissetmesi, anlaşılması ve terapistle kurduğu bağ, sürecin başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

Online Terapide Yaklaşım Seçimi

Online terapi, günümüzde terapiye erişimi kolaylaştıran en önemli seçeneklerden biridir. Pek çok bireysel terapi yaklaşımı online ortamda etkili şekilde uygulanabilir.

Online süreçte avantajlar şunlardır:

* Zaman ve mekân esnekliği

* Daha geniş terapist seçeneği

* Ulaşılabilir maliyetler

* Konforlu ortamda terapi

Terapiye Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Terapi süreci bir “hızlı çözüm” yöntemi değil, bir değişim yolculuğudur. Bu süreçte sabırlı olmak, düzenli katılım göstermek ve açık iletişim kurmak önemlidir.

Başlamadan önce şunları bilmek faydalı olabilir:

* İlk görüşmeler genellikle tanışma ve değerlendirme odaklıdır

* Değişim zaman alabilir

* Zor duygularla yüzleşmek sürecin doğal bir parçasıdır

* Herkesin ilerleme hızı farklıdır

Doğru Terapi Yaklaşımı Kişiye Özeldir

Terapi yaklaşımları, farklı ihtiyaçlara ve kişilik yapılarına hitap eden çeşitli yollar sunar. Önemli olan “en iyi” yöntemi bulmak değil, sizin için en uygun olanı keşfetmektir.

Kimi insanlar için yapılandırılmış teknikler daha faydalı olurken, kimileri için duygusal derinliği olan keşif odaklı yaklaşımlar daha etkili olabilir. Bu nedenle terapiye başlamanın en doğru yolu, bir uzmanla görüşerek ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendirmektir.