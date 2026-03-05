Gündemdeki dört rapor ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün toplanarak, gündemindeki dört Sayıştay raporunu ele aldı.

Sayıştay Komitesi toplantıda, “Devlet Üretme Çiftliklerinde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alarak, oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul'un gündemine sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan; “M/F 'Canbolat Paşa' Feribotu’nun Bir Yıl Süreyle 'Timer Charter' Kira Yöntemi ile Kiralanmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”, “Devlet Üretme Çiftliklerinde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu”, “Toprak Ürünleri Kurumuna Ait Akdoğan Zahire Ambarlarının 1999 Ürünü Arpalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ve “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Sayıştay Komitesi, ilk önce “M/F “Canbolat Paşa” Feribotu’nun Bir Yıl Süreyle “Timer Charter” Kira Yöntemi ile Kiralanmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı. Komite, söz konusu rapora ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite daha sonra, “Devlet Üretme Çiftliklerinde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi üçüncü olarak, “Toprak Ürünleri Kurumuna Ait Akdoğan Zahire Ambarlarının 1999 Ürünü Arpalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu’nu ele aldı. Komite, söz konusu rapora ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Komite son olarak “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı. Sayıştay Komitesi, bahse konu rapora ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yetkili ve görevliler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Komite üyesi UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.