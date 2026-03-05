“Saldırı sonrası bilgi paylaşımı konusunda hayal kırıklığı yaşadık”

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, İngiltere’nin adadaki askeri üslerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonrası bilgi paylaşımı ve iletişim konusunda Londra yönetimine tepki gösterdi.

Kıbrıs'ın İngiltere Büyükelçisi Dr. Kyriacos Kouros, BBC Newsnight'a verdiği demeçte, Ağrotur’a yönelik gerçekleşen saldırı sonrası Kıbrıslıların bilgilendirme sürecinden memnun olmadığını söyledi.

İngiltere’nin hem Kıbrıs hükümetinİ hem de adadaki sivilleri yeterince bilgilendirmediğini belirten Kouros, yaşanan gelişmeler sonrası Kıbrıslıların “bilgi paylaşımının standardı konusunda hayal kırıklığı yaşadığını” belirterek, özellikle güvenlik açısından halkın daha açık ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı