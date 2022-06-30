İskele’de dere yatağına lağım suyu akıtan bir şantiye mühürlendi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, denetimlerin devam ettiğini, bir şantiyenin dere yataklarına lağım suyu akıttığı gerekçesiyle mühürlendiğini belirtti. Sadıkoğlu, “Tüm inşaat ve şantiyeler tek tek denetleniyor, gerekli müdahale yapılıyor” dedi.

Sadıkoğlu, yapılan müdahalenin ardından deniz suyu analizlerinin yeniden yapılacağı ve halk ile de paylaşılacağını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada belediye ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde adeta bir seferberlik ilan edildiğini ifade eden Sadıkoğlu, şöyle devam etti: “Denetimlerimiz, şu an bile devam ediyor. Dere yataklarının olduğu noktada bir şantiye dere yataklarına lağım suyu akıttığı gerekçesiyle mühürlendi. Dere ıslahına başladık. Temel sağlıkla birlikte çalışıyoruz. Sağlık bakanlığı da ekip gönderiyor, birlikte çalışıyoruz. Tüm inşaat ve şantiyeler tek tek denetleniyor, gerekli müdahale yapılıyor.”

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