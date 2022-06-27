Bir yanda yüksek binalar, bir yanda lağım!

İskele bölgesi bir yanda yüksek binalar, diğer yanda denize akıtılan lağım suları görenleri hayretler içinde bıraktı, ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti…

İskele Long Beach Sahili’ne dereler aracılığı ile sürekli lağım akıtıldığı ihbarı aldıklarını belirten İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, “Buna kim dur diyecek?” diye sordu, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi’ni göreve davet eden İnisiyatif, “Bu rezilliğin bir kez daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri ve cezaları kesmeye çağırıyoruz” çağrısında bulundu.

İnisiyatifin sosyal medya paylaşımı şöyle:

“İskele Long Beach Sahili - Atık Su Konusu

Sürekli olarak İskele Long Beach sahiline dereler aracılığı ile lağım akıtıldığı ihbarları alıyoruz.

Buna kim dur diyecek?

Vatandaşlar olarak görevimizi yapıyor ve yetkilileri uyarıyoruz...

Herkesi görevini yapmaya, bu rezilliğin bir kez daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri ve cezaları kesmeye çağırıyoruz!”