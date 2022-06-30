İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi raporlarla konuştu: ‘Koli basili yüksek, sahilleri bir müddet kullanmayın’

İskele bölgesinde denize akıtılan lağım suları üzerine yeni bir açıklama yapan İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, halka bu sorun giderilene dek bölgede denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Eski Sağlık Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim ise “Bu yıl deniz sularındaki kirlilik resmen sağlığımızı tehdit ediyor” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi gönüllüleri birçok noktadan ihbar aldıklarını belirterek daha sıkı ve daha çok denetim yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Mayıs 2022 tarihinde bölgeden aldığı numune raporlarına yansıyan verilerden, İskele denizlerinde yüksek oranda koli basili bulunduğunu hatırlatan İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, tüm İskele bölge sakinleri ve plajı kullananları uyardı.

Açıklamada; “Halkımız ve misafirlerimizin İskele sahillerini kendileri, aileleri ve çocuklarının sağlığı için bir müddet kullanmamaları halk sağlığı açısından tehlike arz ettiğini önemle duyurulur” denildi.

Yetkilileri bu lağım sorununun çözülmesi için göreve çağıran İnisiyatif, “Gerekli tedbirlerin alınmasına kadar halkımızın ve misafirlerimizin güvenli sağlıklı bir şekilde plajlarımızı ve denizimizi kullanacağı koşullar oluşana kadar tedbir almaya çağırırız.” duyurusu yaptı.

‘Bu kadarı da olmaz’ dedirten manzara, geçtiğimiz gün fotoğraf karelerine yansımıştı. İnisiyatif, İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi’ni göreve davet etmişti.

“Halk yanıltılıyor”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun denizlerdeki kirliliği ve İnisiyatifin açıklamalarını yalanlamasının ardından ‘raporlarla’ konuşan İnisiyatif gönüllüleri, Sağlık Bakanlığı’nın Mayıs ayında yayınladığı verilerde 240 olan su kirliliğinin, Haziran ayında 1100’e çıktığını belirtti.

“İnsanlar belediye başkanı tarafından yanlış yönlendiriyor. Raporları incelemeden yapılan bir açıklama çok yanıltıcı” denildi.

İnşaat çok, altyapı yetersiz…

Bölgeye birçok inşaat yapıldığını anlatan İnisiyatif gönüllüleri, yeterli altyapının olmadığını savundu, “Bir yerde mutlaka büyük bir sızma var, bu derhal tespit edilip durdurulmalı.” yorumunu yaptı.

Birçok noktadan ihbar alınıyor

Bu sabah bölgeden, farklı kişilerin Çevre İnisiyatifine ulaşarak, farklı alanlardan çeşitli fotoğraflar gönderdiğini, birçok noktada denize lağım akıtıldığı bilgisi alındığı da kaydedildi. Belediye daha fazla denetim ve kontrol yapmasını talep eden gönüllüler, “Belediye sadece hatır gönül işi çerçevesinde uyarılarda bulunuyor, yazılan cezalar açıklansın.” dedi.

Sağlıkçı Vekillerden CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Bu yıl deniz sularındaki kirlilik resmen sağlığımızı tehdit ediyor”

CTP Milletvekili Filiz Besim de Sağlık Bakanlığının açıkladığı deniz suyu analizlerinde İskele Halk Plajında çok yüksek miktarda e- coli yani kirlilik olduğunu ifade etti. Besim, “Bu yıl deniz sularındaki kirlilik resmen sağlığımızı tehdit ediyor” dedi.

Özellikle Girne ve Güzelyurt bölgesi deniz sularının çalışılmadığının altını çizen Besim, bu analizlerde çoğu halk plajının da bulunmadığına değindi.

Acilen bir kriz masası oluşturması, önlem alması daha sık ve daha çok noktadan analiz yapması gerektiğini belirten Besim, denizlerin denetlemesi ve halkı sık sık bilgilendirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Besim’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sağlık Bakanlığının açıkladığı deniz suyu analizlerinde İskele Halk Plajında çok yüksek miktarda e- coli (kirlilik) var. Ama analizlerde çoğu halk plajı yok.

Özellikle Girne ve Güzelyurt bölgesi deniz suları çalışılmamış.

Bu yıl deniz sularındaki kirlilik resmen sağlığımızı tehdit ediyor. Elbette ki bu konu yılların getirdiği çarpık yapılaşma ve denetimsizlikten kaynaklanıyor.

Hükümetin deniz sezonunun en yoğun olduğu bu günlerde Yerel Yönetimler, Çevre Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı içinde olduğu bir kriz masası oluşturması, önlem alması daha sık ve daha çok noktadan analiz yapması, denetlemesi ve halkı sık sık bilgilendirmesi gerekir.

Deniz suyu kirliliği bir halk sağlığı sorunudur ve deniz turizmi yapan bizim gibi ülkeler için asla kabul edilemez.”

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle:

“DURUM KÖTÜ! UYARIYORUZ!

Tüm İskele bölge sakinleri ve plajını kullananların dikkatine…

KKTC Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2022 tarihinde alınan numune raporlarına yansıdığına göre İskele’mizde denizlerimizde yüksek oranda koli basili bulunmaktadır.

Tüm uyarılarımıza rağmen ‘İskele halk plajı babutsa büfe’ deniz suyundaki mevcut kirlilik sorununu çözmek yerine inkar eden yetkililere rağmen halkımız ve misafirlerimizin İskele sahillerini kendileri, aileleri ve çocuklarının sağlığı için bir müddet kullanmamaları halk sağlığı açısından tehlike arz ettiğini önemle duyurulur.

Yetkililere çağrı…

Yetkililere ise mevcut sorunun varlığını kabul etmeye bilimsel raporları dikkate almaya halk sağlığını yok saymamaları için çağrı yaparız.

Yetkilileri, sahillerimizdeki bilimsel raporlara giren bu lağım sorunu çözülene, olası sağlık sorunları ve/veya bir, salgın durumu oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına kadar halkımızın ve misafirlerimizin güvenli sağlıklı bir şekilde plajlarımızı ve denizimizi kullanacağı koşullar oluşana kadar tedbir almaya çağırırız.”

Bir yanda yüksek binalar, bir yanda lağım!