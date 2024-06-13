İskele'de araç yangını
İskele'de dün sabah saatlerinde çift kabin modeli bir araç seyir halindeyken aniden alev aldı.
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İskele'de dün sabah saatlerinde çift kabin modeli bir araç seyir halindeyken aniden alev aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İskele'de dün sabah 08.30 sıralarında Engin Karahasan'ın kullanımındaki NL 129 plakalı çift kabin modeli araç, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Polis, yangının sebebinin aracın motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapmasından dolayı çıktığını açıklarken, araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu aracın motor bölümü, elektrik aksamları ve ön kısmı
yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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