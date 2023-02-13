İskele-Mağusa bölünmüş ana yolu ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor

Karayolları Dairesi, İskele-Mağusa bölünmüş ana yolunun, Long Beach çemberi yakınında sürdürülecek alt geçit yapım çalışması nedeniyle yarın 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını açıkladı.

Karayolları Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, trafik akışının servis yollarından sağlanacağı belirtildi ve “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.