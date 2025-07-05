İskele Festivali’nde dün Minikler Halı Saha Turnuvası ile bayrak kapma yarışı yapıldı

"53. Geleneksel İskele Festivali" etkinlikleri kapsamında dün Minikler Halı Saha Turnuvası ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları yapıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl eski İskele Belediyesi Meclis üyesi merhum Eren Erkul anısına düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası’nı Mağusa Türk Gücü kazandı.

Açıklamada, Kuzucuk Halı Sahasındaki turnuvada ikinciliği Dumlupınar SK, üçüncülüğü 1461 İskele Trabzonspor Kulübü ve dördüncülüğü ise Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün aldığı ifade edildi.

Yağlı direkten bayrağı kapan Aytan Tosun oldu

Program kapsamında Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda merhum Hüseyin Aşık (Zumbur) anısına düzenlenen yağlı direkten bayrak kapma yarışmasında ise 20 bin TL’lik para ödülü Aytan Tosun'un kazandığı belirtildi.