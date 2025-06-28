İskele Festivali 53 yaşında...

İskele Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği İskele Festivali’nin 53.’sü dün akşam başladı; açılış konserini ise Mor ve Ötesi verdi.

Festival açılışında, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Arjantin, Kolombiya, Meksika, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan’dan gelen ekiplerin gösterileri de yer aldı. Yabancı ülke dansçılarından oluşturulan bir ekip ise protokole ve açılış törenini izlemeye gelenlere sürpriz yaparak “Dillirga” şarkısını Türkçe olarak seslendirdi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 53. Geleneksel İskele Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin en uzun soluklu festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Festivalin aylar süren hazırlık süreci ve verilen emeğin, halkın yoğun katılımıyla karşılık bulduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, katılım gösteren tüm kurumlara ve belediye personeline teşekkür etti.

İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin 28. yılına girdiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, geleneksel etkinlikleri geleceğe aynı heyecanla taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

6 Temmuz’a kadar devam edecek…

Festival kapsamında, 7 ülke katılımıyla İskele Belediyesi 28. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Karadenizliler Gecesi, Larnakalılar Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, Basketbol Şöleni ve Çocuk Şenliği olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Talasamiya Derneği de festivalin son günü olan 6 Temmuz Pazar günü, kan bağışı etkinliği gerçekleştirecek.

6 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek festivalde, 30 Haziran Pazartesi Grup Otantik, 2 Temmuz Çarşamba günü Levent Yüksel, 3 Temmuz Perşembe günü Ali Alkurt, 6 Temmuz Pazar günü ise Sıla konser verecek. Tüm konserlere giriş ücretsiz olacak.