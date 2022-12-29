İskele Evkaf TMK’da örnek proje

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde İyilik Projesi kapsamında öğrenciler tarafından yetiştirilen sebzelerin hasadı yapıldı. Sebze satışından elde edilen gelir de okula bağışlanıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf’tan) yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter’in de bugün hasada yardım ettiği belirtildi.

Benter, Okula gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, çocukların küçük yaşlarda üretmeyi hayatlarının bir parçası haline getirmesinin çok önemli olduğunu, üretmenin ne kadar güzel ve zevkli bir şey olduğunu küçük yaşta görmelerinin gerektiğini belirtti.

Benter, “Sağlıklı bir toplum olmak istiyorsak sadece tüketen değil üreten nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İskele Evkaf TMK’da yapılan bu örnek projeyle çocuklarımız hem üretmeyi hem de ürettikleriyle okullarına destek vererek karşılıksız iyilik yapmayı öğreniyor. Bu gibi projelerin tüm okullarda yapılmasını ümit ediyoruz ve Evkaf olarak bu tip projelere olan desteklerimiz devam edecektir” dedi.