İskele: CTP 1’den 2’ye…
4 yıl önceki seçimde İskele’den tek vekil ile Meclis’e giren CTP’de bugünkü seçimde milletvekili sayısını 2’ye çıkardı.
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İskele’de 87 sandığın tümü açıldı, UBP 3, CTP ise 2 vekili Meclis’e gönderdi.
4 yıl önceki seçimde İskele’den tek vekil ile Meclis’e giren CTP’de bugünkü seçimde milletvekili sayısını 2’ye çıkardı.
UBP bölgedeki vekil sayısını korudu. 2018 seçimlerinde de İskele’den Meclis’e 3 vekil sokan UBP, bu seçimde de aynı oranda kaldı.
Öte yandan daha önceki seçimde 1 vekil Meclis’e sokan HP’den ise bölgeden hiçbir isim yarışı kazanamadı…
12 bin 601 seçmenin oy kullandığı bölgede seçime katılım oranı % 61.32 oldu.
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