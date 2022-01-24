İskele: CTP 1’den 2’ye…

İskele’de 87 sandığın tümü açıldı, UBP 3, CTP ise 2 vekili Meclis’e gönderdi.

4 yıl önceki seçimde İskele’den tek vekil ile Meclis’e giren CTP’de bugünkü seçimde milletvekili sayısını 2’ye çıkardı.

UBP bölgedeki vekil sayısını korudu. 2018 seçimlerinde de İskele’den Meclis’e 3 vekil sokan UBP, bu seçimde de aynı oranda kaldı.

Öte yandan daha önceki seçimde 1 vekil Meclis’e sokan HP’den ise bölgeden hiçbir isim yarışı kazanamadı…

12 bin 601 seçmenin oy kullandığı bölgede seçime katılım oranı % 61.32 oldu.