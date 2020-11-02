İskele bölgesindeki mandıralar ilaçlanıyor

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yürüttüğü sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi, fare, pire ve diğer haşerelerin artış göstermesi üzerine, bölgede bulunan mandıraları kapsayan ilaçlama çalışmasına başlandı.

Belediye, mandıra sahiplerinden, ilaçlama çalışmaları süresince, mandıralarının temizliğinin yapılmasını talep etti.