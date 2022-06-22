İskele Belediyesi’nden acil durum çağrısı

İskele Belediyesi, Mersinlik’teki yangının rüzgarın da etkisiyle yön değiştirmeye başladığını duyurdu, acil durum çağrısı yaptı. Belediye, Altınova-Ağıllar ve Topçuköy arasında bangolar olarak bilinen yerin üst kısmında kalan ve özellikle orman arazisine yakın yerdeki sürülmemiş arazilerin tehdit oluşturduğunu söyledi. Söz konusu bölgede arazisi olan vatandaşların çok acil olarak arazilerini sürmeleri gerektiği, traktörü olan vatandaşların da arazi sahiplerine yardımcı olmaları istendi.

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