İskele Belediyesi ve polis, İskele’de faaliyet gösteren işletmelere denetim gerçekleştirdi

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü birimleri, İskele Polis Müdürlüğü ile birlikte İskele’de faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde içki ruhsatlarının yanı sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı dikkate alındı. Kurallara uymayan bazı işletmelere cezai işlem uygulanırken, bazılarına da uyarıda bulunuldu. Ekipler ayrıca inşaatlarda yaptığı denetimlerde, işçilerin yaşam sürdüğü alanlarda mutfak ve atık su gibi konulara bakıldı.

Açıklamada, İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü’nün ihbarları anında değerlendirdiğine işaret edilerek, 0548 810 11 01 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden belediyeye ihbar yapılabileceği kaydedildi.