İskele Belediyesi Sağlık Birimi, meme kanserine dikkat çekti

İskele Belediyesi,1-31 Ekim tarihlerini kapsayan Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir kez daha Sağlık Birimi ile sahada. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hem meme kanserine hem de kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırladığı özel broşürlerini dağıtmaya, halkı bilgilendirmeye devam ediyor. İskele Belediyesi’ne bağlı İskele ve 21 köyünde, Sağlık Birimi’nden ücretsiz evde sağlık hizmeti alan herkese hazırlanan broşürleri dağıtmaya devam eden Birim, İskele Merkezde de halka ulaşmak için dün İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan Cuma Pazarında stant kurdu.

Bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtılıyor

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bu kez, Meme Kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sahadaydı. Sağlık Birimi hemşireleri tarafından titizlikle hazırlanan broşürler halka dağıtıldı. Erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen broşürlerde, erkeklerin de meme kanserine yakalanma oranlarına yer verildi. Kadın ve erkeklerin rutin olarak meme kontrolü yapmasının önemine de değinilen broşürler, Cuma Pazarına gelen yerli ve yabancı, kadın erkek herkes tarafından büyük ilgi gördü. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri, stantlarını ziyaret ederek broşür alan vatandaşlara ücretsiz, tansiyon, şeker, nabız, kan ve oksijen ölçümü de yaptı.