İskele Belediyesi, okulları dezenfekte etti

İskele Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında periyodik bir şekilde ilaçladığı okulları, yüz yüze eğitime pazartesi başlanacağından bugün yeniden dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama ekipleri, sınıf ve bahçelerin yanı sıra çocukların ortak kullanım alanı olan sınıfları ve lavaboları ilaçladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle İskele ve köylerinde, çocukların kullanım alanı olan parklar ile eğitim öğretim alanları olan okulların, periyodik olarak ilaçlandığına dikkat çekti.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Mart 2020’den bu yana tedbirlerini en üst düzeyde sürdürdüklerini ifade etti. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan İskele ve 17 köyünde belli periyotlarda dezenfektan çalışması yaptıklarını ifade etti.