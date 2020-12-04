İskele Belediyesi, okullardaki denetimlerini sürdürüyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul denetimlerini sürdürürken, kantincilerin pandemi kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, koronavirüsü salgınıyla birlikte Zabıta Birimi’nin korona mesaisini aralıksız sürdürdüğü, İskele ve köylerdeki market, otel ve pastanelerin yanı sıra eğitim öğretim yılına pandemi kuralları çerçevesinde devam eden okulları da mercek altına aldığı ve bu doğrultuda okul kantinlerinin temizliği ve satılan ürünlerin tazeliğinin en ince ayrıntısına kadar incelendiği bildirildi.

Açıklamada, denetimler sırasında iş yeri açma ve çalıştırma izinleri, çalışan sayısı, çalışanların sağlık karneleri ve geçerlilik süreleri, raflar, derin dondurucular ve buzluklarda bulunan gıda ürünlerinin son kullanma ve imalat tarihlerinin kontrol edildiği ve denetimlerin öğrenciler tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, okul kantinlerini denetimi sırasında çalışanların maske kullanımına, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını da kontrol ettiklerini söyledi.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını, birkaç uyarı dışında genel anlamda denetimden memnun kaldıklarını ifade eden Dericioğlu, insan sağlığını birebir ilgilendiren tüm işletmeleri kontrol etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Zabıta Birim Sorumlusu, gördükleri herhangi bir olumsuzluk karşısında 7/24 kendilerine Alo Zabıta Hattı (0548 810 11 16) Whatsapp aracılığıyla ulaşabileceklerini hatırlattı.