İskele Belediyesi ‘’nci tiyatro günleri 27 Mayıs’ta son bulacak

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde İskele Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günlerinde İBT’nin sahneye koyduğu Tehlikeli Saplantı ile başlayan Tiyatro Günleri, devam ediyor.

Ülkemizin yanı sıra Türkiye’den de ekiplerin katıldığı tiyatro günlerinde cumartesi akşamı (4 Mayıs) Muğla/ Karya Tiyatro Atölyesi ‘Şeytan Tüyü’ isimli komedi türündeki oyununu İskele AKM sahnesine taşıdı.

Muğla ekibinden Karya Tiyatro Atölyesi ‘ŞEYTAN TÜYÜ’ ile sahne aldı

İskele Belediyesi 2. Tiyatro günleri cumartesi akşamı (4 Mayıs) Muğla’dan gelen Karya Tiyatro Atölyesi’nin ‘Şeytan Tüyü’ isimli oyununa ev sahipliği yaptı. Ödüllü Yazar Ve Yönetmen Dağlar Uygur'un yazıp yönettiği komedi türündeki Şeytan Tüyü, 90'lı yıllarda şarkıcı olmak isteyen Nazım'ın hikayesini konu aldı. 90'ların yeniden düzenlenen şarkılarının ve görüntülerinin eşlik ettiği şölen gibi oyunu izleyenler arasında İBT Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncularının yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa ile çok sayıda tiyatro sever yer aldı.

2'nci Tiyatro Günleri 27 Mayıs'ta son bulacak

İlki pandeminin gölgesinde olmasına rağmen büyük ilgi gören Tiyatro Günleri’nin ikincisinde şu ana kadar Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, TiyatroSu Girne, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi İzmir ile Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneye taşıdığı birbirinden değerli oyunlar tiyatro severlerle buluştu. Tiyatro Günlerinde, tiyatro sahnesine isimlerini altın harflerle yazdıran Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’la söyleşi de yer aldı.

27 Mayıs’ta son bulacak 2. Tiyatro Günlerinde 18 Mayıs Cumartesi saat 20.00’da Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, komedi türündeki Tersine Dünya isimli oyunuyla, 27 Mayıs Pazartesi saat 20.00’da Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları dram türündeki Shakespeare’in Hayaleti ile İskele AKM sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak.