İskele Belediyesi Meclis üyeleri açıklandı

Partilere göre belediye meclis üyesi dağılımında İskele Belediyesi’ndeki üyeler de ‘İskele İlçe Seçim Kurulu’nda açıklandı.

Henüz YSK tarafından açıklanmayan listeye göre Ahmet Orun bölgede en çok oy alan meclis üyesi oldu.

‘İskele İlçe Seçim Kurulu’na göre belediye meclis üyesi sonuçları şöyle:

Ahmet Orun (UBP)

İldeniz Elbasan (UBP)

Mürsel Altuntaş (UBP)

Eray Göksan (UBP)

Kubilay Aşık (UBP)

Seymen Yılmaz (UBP)

Halil Dericioğlu (CTP)

Çağan Coşkuner (CTP)

Zekiye Gece (CTP)

Ahmet Yanmaz (CTP)

Hanife Demir (DP)

Sefa Kurukafa (YDP)