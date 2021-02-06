İskele Belediyesi: “İlk gün 100 kişiye yapılan PCR test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı”

İskele ilçesinde son iki günde toplam 200 kişiye ücretsiz PCR testi yapıldığı, ilk gün yapılan PCR testlerinde şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, İskele Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda başlatılan ücretsiz PCR testlerinin ikinci gününün tamamlandığı, toplamda 200 kişiye test yapıldığı ve ilk gün 100 kişiye yapılan PCR testi sonuçlarında şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Ücretsiz PCR testlerinin İskele’de ikamet eden ancak sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık olan işletmelerde çalışan kişilere uygulandığı belirtilen açıklamada, ilk günkü PCR testlerin, İskele Polis Müdürlüğü, İskele İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi ile İskele Belediyesi’nin sahadaki personeline yapıldığı belirtildi.

“Sağlık Bakanlığı, İskele Belediyesi’ne her gün 100 PCR test kiti gönderiyor”

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından İskele Belediyesi’ne her gün 100 PCR test kiti gönderilmeye başlandığı da kaydedildi.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan ücretsiz PCR testleri, pazar hariç hafta içi her gün yapılıyor. Ancak İskele Belediyesi, temaslı olduğunu düşünen vatandaşların pazar günü de PCR testi için İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal’a 0548 810 12 20 numaralı telefondan ulaşabileceğini de duyurdu.