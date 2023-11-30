İskele Belediyesi çam kese böceği ile mücadele başlattı

İskele Belediyesi, ormanların sürekliliğini tehdit eden, insan sağlığını olumsuz etkileyen çam kese böceğine karşı mücadele başlattı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, piknik alanı, mezarlık ve okullarda başlayan ilaçlama çalışmaları, İskele ve bağlı 21 köye de taşınacak. İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarında, çam kese böceğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmanın Aralık ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Çam kese böceğine karşı kullanılan ilaçlama yönteminde, biyolojik ilaçlar kullanılıyor ve kimyasal etki içermiyor. Kullanılan biyolojik ilaçlama sayesinde ormanda yaşayan canlılara ve insanlara hiçbir zarar verilmemekle birlikte ekolojik denge de korunmuş oluyor.