İskele Belediyesi “atıl” kaldı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, İskele Belediyesi’nin tamamlamayıp, atıl durumda terk ettiği bazı projeleri sonuçlandırıp, toplumun hizmetine sunmasını istedi.

İskele Pazar Yeri ve Terminal Projesi’nin de aynı şekilde 10 yıldır atıl durumda olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İskele Belediye Başkanı’nın 3’üncü dönemine girmesine rağmen, bazı projeleri tamamlamayıp atıl duruma terk etmesini üzülerek gözlemlemekteyiz. Özellikle 10 yılı aşkındır temeli atılıp, kaba inşaatı bitmesine rağmen gençlerimizi sosyalleştirip kötü alışkanlıklardan uzak tutacak İGM (İskele Gençlik Merkezi) halen harabe şekilde durmaktadır. Oysa ki halktan alınan vergilerle 10 yıl içerisinde gençliğin hizmetine sunulmalıydı. İskele Pazar Yeri ve Terminal Projesi aynı şekilde 10 yıldır atıl durmaktadır. Özellikle terminal alanı, çıkan toz ve toprak bakımından mahalle halkına ve ilçe merkezine büyük sorun yaratmaktadır.

CTP İskele İlçesi olarak, bu proje alanında incelemeler yapıp özellikle gençlik merkezi binasının tüm camlarının kırık olduğunu, duvarlara ırkçı sembollerin yazıldığını, elektrik tesisatlarının sökülüp talan edildiğini ve binanın harabeye dönüştüğünü, adeta bir utanç sembolü haline geldiğini üzülerek tespit ettik. CTP İskele İlçesi olarak, başta Belediye Başkanı olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine çağrımız, 10 yıldır ihmal edilen bu gerekli projenin sonuçlandırılıp toplumun hizmetine sunulması adına gereğinin yapılmasını talep ederiz.